İstanbul'da hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştı. Mattia Ahmet Minguzzi duruşması saat kaçta, nerede sorusu, özellikle davayı yakından takip edenler için önem arz ediyor. Vatandaşlar, duruşmanın saat kaçta gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Mattia Ahmet Minguzzi duruşması saat kaçta, nerede?

MATTIA AHMET MINGUZZI DURUŞMASI SAAT KAÇTA?

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının ilk duruşması bugün, 10 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İLK DURUŞMA BUGÜN

18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan Ahmet Minguizzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesinin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Yasemin Akıncılar Minguzzi, diğer çocuklar için ayakta durmaya çalıştığını ve onlar için mücadele ettiğini belirterek, yas sürecine bile giremediğini söyledi. Kendisine gelen tehdit mesajlarından da bahseden Yasemin Minguzzi, "Geçtiğimiz sabah bir mesaj daha aldım. 'Abla affetmeyeceğini söylüyormuşsun arkadaşımı' diye. Af yok, affetmeyeceğim. Onlar benim ne yaşadığımın farkında bile değilken tehdit ediliyorum" dedi.