''Friends'' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran aktör Matthew Perry, evinin jakuzisinde ölü bulundu. Peki, Matthew Perry neden öldü, kaç yaşında öldü? Friends Chandler öldü mü? İşte detaylar…

Matthew Perry neden öldü, kaç yaşında öldü? Friends Chandler öldü mü?

54 yaşında ölen Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar netleşti. Asistanı ünlü oyuncuyu evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı döndüğünde jakuzide hareketsiz halde bulduğu bildirildi. Peki, Matthew Perry neden öldü, kaç yaşında öldü? Friends Chandler öldü mü? İşte detaylar…

MATTHEW PERRY NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi hayranlarını yıktı. Evinin jakuzisinde ölü bulunan Matthew Perry'nin son anlarına ait detaylar geldi. Asistanı ünlü oyuncuyu evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı döndüğünde jakuzide hareketsiz halde bulduğu bildirildi. Perry, vefat ettiğinde 54 yaşındaydı.

Matthew Perry

FRİENDS CHANDLER ÖLDÜ MÜ?

"Friends" dizisindeki Chandler Bing rolüyle hatırlanan ve sitcom dünyasının sevilen karakterlerinden biri olan Matthew Perry'nin vefat haberi, hayranlarını derinden üzdü. Matthew Perry, evinin jakuzisinde hayatını kaybetti. Ünlü aktörün son anlarına dair şu detaylar ortaya çıktı: Perry'in asistanı, oyuncuyu evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktıktan sonra geri döndüğünde, jakuzide hareketsiz bir şekilde buldu. Perry, yaşamını yitirdiğinde 54 yaşındaydı.