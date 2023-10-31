Fenomen dizi Friends'te Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Perry evinin jakuzisinde ölü bulundu. Perry'nin ölümü tüm Friends severleri yasa boğdu. Gözler ünlü oyuncunun cenaze törenine çevrildi. Peki, Matthew Perry cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Matthew Perry neden öldü? Matthew Perry ölüm sebebi nedir?

Matthew Perry (Chandler Bing) cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Matthew Perry neden öldü, ölüm sebebi nedir?

Friends dizisi yıldızı Matthew Perry'nin ölümünün detayları ortaya çıkmaya başladı. Perry'nin ölümünde gözler otopsi raporuna çevrildi. Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran ünlü aktör Matthew Perry'nin evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu.

Ünlü yıldızın son anlarında evde yalnız olduğu öğrenildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan evinde iki saatliğine yalnız bıraktığı açıklandı. Asistanı Perry'e yeni bir telefon ile numaralı gözlük almaya gitmişti.

Asistan eve döndüğünde ünlü aktörü jakuzide cansız halde buldu. Acil yardım ekipleri ünlü yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu. Jakuzide öldüğü anlaşılan ünlü aktör hiç hastaneye götürülmedi.

Perry'nin küçük bir kortta iki saat boyunca pickleball oynadığı ve ardından evine döndüğü öğrenildi.

MATTHEW PERRY NEDEN ÖLDÜ?

Matthew Perry'nin otopsisinde, hayatını neden kaybettiğine dair bir bulguya ulaşılamadı. Toksikoloji testlerinin sonucu bekleniyor.

MATTHEW PERRY CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ünlü oyuncunun cenaze törenine ilişkin bir detay henüz paylaşılmadı. Cenaze detayları belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.