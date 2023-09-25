Matteo Messina Denaro kimdir? Matteo Messina Denaro öldü mü, nasıl öldü?

Matteo Messina Denaro kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Matteo Messina öldü mü merak konusu oldu. Peki, Matteo Messina Denaro kimdir? Matteo Messina Denaro öldü mü? İşte detaylar...

İtalya'da Cosa Nostra mafya grubunun lideri Matteo Messina Denaro, vefat haberiyle gündeme geldi. Matteo Messina öldü mü sorusu araştırılmaktadır. Matteo Messina Denaro hayatı merak konusu oldu. Peki, Matteo Messina Denaro kimdir? Matteo Messina Denaro öldü mü? Detaylar haberimizde...

MATTEO MESSİNA DENARO KİMDİR?

Matteo Messina Denaro, İtalyan mafya örgütü Sicilya Cosa Nostra'nın en aranan suçlularından biridir. Denaro, 1993 yılında İtalya'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği bombalı saldırılarla tanınmaktadır. Kendisi aynı zamanda bir dizi cinayetin de failidir. 2006 yılında, Denaro'nun mafya lideri Bernardo Provenzano'nun yerine geçtiği düşünülmektedir.

MATTEO MESSİNA DENARO ÖLDÜ MÜ?

İtalya'da uzun yıllar arandıktan sonra ocak ayında yakalanan organize suç örgütü elebaşı Matteo Messina Denaro, bu sabah hayatını kaybetti. Kolon kanseri tedavisi gören Denaro, ülkedeki son 30 yıldaki en büyük suç olaylarının sorumlusu olarak biliniyor.

OCAK AYINDA YAKALANMIŞTI

Denaro, yıllarca firari olarak yaşadıktan sonra 16 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Palermo kentinde tedavisi için gittiği özel bir klinikte teknik takip sonucunda yakalanmıştı. Matteo Messina Denaro'nun yakalanması ülkede büyük yankı yaratmıştı. Denaro yakalandıktan sonra kanser tedavisi gördüğü için bünyesinde tam teşekküllü hastane olan L'Aquila'daki yüksek güvenlikli cezaevine konulmuş ve burada sorgulanmaya başlanmıştı. Denaro'nun sorgulamalarında, adaletle işbirliği yapmadığı da ifade edilmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Denaro'nun geçen hafta sonu "geri döndürülemez şekilde komaya girdiği" basına yansımıştı.