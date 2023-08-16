Matteo Guendouzi kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Matteo Guendouzi Galatasaray'a gelecek mi?

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Doğum: 14 Nisan 1999 (24 yıl yaşında), Poissy

Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olié (Fransızca telaffuz: [mateo g?nduzi]; 14 Nisan 1999), Marsilya takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

Kulüp kariyeri

İlk yılları

Guendouzi, futbol kariyerine 6 yaşındayken Paris Saint-Germain akademisinde başladı. 2014 yılında Paris'ten ayrıldı ve Lorient akademisine katıldı. Lorient B ekibiyle maçlara çıktıktan sonra 2016 yılında as takıma yükseltildi.

Lorient

Guendouzi, Lorient formasıyla ilk maçına 15 Ekim 2016 tarihinde Ligue 1'de 2-1 yenildikleri Nantes karşısında çıktı. Tüm turnuvalarda dokuz kez oynadığı ilk sezonda,Lorient küme düştü.

2017-18 sezonunda Guendouzi Lorient ile 21 maça çıktı ve Ligue 2'yi yedinci bitiren takım küme yükselemedi.

Arsenal

11 Temmuz 2018 tarihinde yaz transfer sezonunda Guendouzi'nin Premier League takımını Arsenal'e açıklanmayan bir bedel karşılığında transfer olduğu ve bu bedelin 7 milyon £ ve bonuslar olarak tahmin edildiği açıklandı.[8] Teknik direktör Unai Emery futbolcu hakkında şöyle söyledi: "Matteo'nun bize katılmasına çok memnun kaldık. Kendisi yetenekli genç bir futbolcu ve pek çok kulüp onunla ilgilendi. Büyük bir potansiyeli var ve geçen sezon Lorient ile iyi bir as takım deneyimi kazandı. O, öğrenip gelişmek ve as takımımızın önemli bir parçası olmak istiyor.".

28 Temmuz'da takımı adına ilk maçına Singapur'da bir hazırlık maçında önceden altyapısında oynadığı Paris Saint Germain karşısında çıktı. İlk 11'de başlayan futbolcu, gösterdiği performansla takımının 5-1'lik galibiyetine yardımcı oldu. 12 Ağustos'ta Guendouzi, Premier League'deki ilk maçına Arsenal'in sezona başlangıç maçı olan geçen sezonun şampiyonu Manchester City karşısında çıktı. 72 kez topa dokunan futbolcu takımı adına bunu en çok yapan futbolcu oldu. Arsenal maçı 2-0 kaybetti.

Guendouzi, kariyerindeki ilk profesyonel golünü 4 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Arsenal'in 3-0 deplasmanda kazandığı Karabağ maçında Alexandre Lacazette'in asistiyle attı.