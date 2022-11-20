Otomobiller için bir süredir gündemde olan Matrah düzenlemesinin ardından Matrah ne demek? Ve Otomobilde Matrah düzenlemesi nedir? Konuları, birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Matrah ne demek? Otomobilde Matrah düzenlemesi nedir? Matrah artırımı ne anlama geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde gazetecilerin soruları yanıtladı. Bakan Nebati, bir süredir otomobillere gelmesi beklenen ÖTV indirimi hakkında sorulan soruya "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamalarından ardından Matrah ne demek? Ve Otomobilde Matrah düzenlemesi nedir? Soruları merak edilmeye başlandı. Peki, Matrah ne demek? Otomobilde Matrah düzenlemesi nedir? Matrah artırımı ne anlama geliyor?

MATRAH NE DEMEK?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

- Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. (.....TL). Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara "oran" uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.

- Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

OTOMOBİLDE MATRAH DÜZENLEMESİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir süredir gündemde olan ve otomobiller için gelmesi beklenen ÖTV indirimi sorusunu "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "Enflasyona kimseyi ezdirmedik" diyen Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun"