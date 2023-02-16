Gündemin öne çıkan konuları arasında yer alan matrah hesaplaması sonrası Matrah ne demek? Matrah indirimi nedir, nasıl hesaplanır? soruları merak edildi. Peki, Matrah ne demek?

Matrah ne demek? Gündemin öne çıkan konuları arasında yer alan matrah hesaplaması sonrası Matrah ne demek? Matrah indirimi nedir, nasıl hesaplanır? soruları merak edildi. Peki, Matrah ne demek? Detaylar...

MATRAH NE DEMEK?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. (.....TL). Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara "oran" uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.

Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

Matrah Belirleme Usulleri

Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.

Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.

Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.

İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır