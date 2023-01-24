Matrah artırımı, vergilendirme sürecinde öne çıkan bir uygulama. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafına detayları açıklanan yeni borç vergi düzenleme paketi sonrası yine gündeme gelen Matrah artırımı ne olduğu, nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Matrah artırımı nedir? Matrah artırımı nasıl yapılır? Matrah artırımının avantajları nelerdir? Matrah artırımı yapan firmaya ceza kesilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Matrah artırımı, vergilendirme sürecinde kritik bir rol almaktadır. Vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinden başlayarak verginin ödenmesine kadar uzanmakta ve matrahın belirlenmesi, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku gibi bir dizi işlem aşamasından oluşmaktadır. Peki, Matrah artırımı nedir? Matrah artırımı nasıl yapılır? Matrah artırımının avantajları nelerdir? Matrah artırımı yapan firmaya ceza kesilir mi? Matrah artırımı nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

MATRAH ARATIMI NEDİR?

Matrah artırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemelerinden kurtulmayı sağlayan bir uygulamadır. Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan zaman zaman yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmayı sağlayacak olan bir uygulamadır.

MATRAH ARATIMI NEDEN YAPILIR?

Matrah ve vergi artırımı yapılan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmasını engelliyor. Matrah veya vergi artırarak belli bir tutar ödeniyor, bunun karşılığında incelenmeme garantisi sağlanıyor.

MATRAH ARATIMI AVANTAJLARI NELERDİR?

Matrah artırımı öncelikle mükellefin matrah artırımı yapılan dönem ve vergi türü ile ilgili ek vergilendirme riskini ortadan kaldırır. Bilindiği üzere her bir vergilendirme dönemini takip eden 5. yılın sonuna kadar vergi incelemesi yapılabilir.

MATRAH ARATIMI YAPAN FİRMAYA CEZA KESİLİR Mİ?

Matrah arttırma naylon fatura suçunu ortadan kaldırır mı? Matrah arttırma naylon fatura suçunu ortadan kaldırmaz ancak inceleme yapılamayacağı için suç raporu düzenlenemeyecektir. 6736 sayılı kanun VUK 359 uncu madde ile düzenlenen suçlara bir af getirmemektedir.

MATRAH ARTRIMI NEREDEN YAPILIR?

6736 sayılı kanunun Madde 5/3-A KDV KDV matrah artırımı vergi dairelerine ya da ilgili şubelerin ATM yolu ile ödenebilir. Ayrıca KDV matrah artırımı e-devlet üzerinden de ödenebilmektedir.