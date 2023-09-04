Matias Vecino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Matias Vecino Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Matias Vecino ile gündem oldu. Peki, Matias Vecino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Matias Vecino Galatasaray'a gelecek mi?