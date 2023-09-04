Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Matias Vecino'nun durumu merak konusu oldu. Vecino'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşti mi araştırılmaktadır. Peki, Matias Vecino Galatasaray'a gelecek mi? Matias Vecino transfer oldu mu? İşte detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen 32 yaşındaki Matias Vecino transfer haberleriyle gündeme geldi. Matias Vecino Galatasaray'a transfer olacak mı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Vecino'nun Galatasaray'a gelme ihtimali araştırılmaktadır. Peki, Matias Vecino Galatasaray'a gelecek mi? Matias Vecino transfer oldu mu? Detaylar haberimizde...

MATİAS VECİNO TRANSFER OLDU MU?

Galatasaray, bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı Lazio forması giyen Matias Vecino'nun transferini askıya aldı. Galatasaray yönetiminin, taraftarın 32 yaşındaki futbolcuyu veto eden on binlerce sosyal medya paylaşımının ardından bu kararı aldığı öğrenildi.

MATİAS VECİNO GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı Uruguaylı orta saha oyuncusu İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacaktı. Ancak sarı-kırmızılılar transferi askıya aldı.