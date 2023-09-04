Galatasaray'da orta saha transferi büyük bir sürpriz ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar, Lazio'dan Matias Vecino'yu transfer ettiği iddia edildi. Peki, Matias Vecino bonservisi ne kadar? Matias Vecino ne kadar maaş alacak?

32 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun İstanbul'a geliş saati belli olduğu ileri sürüldü Peki, Matias Vecino ne kadar maaş alacak? Matias Vecino bonservisi ne kadar?

MATİAS VECİNO UÇAK KODU NE ZAMAN, SAAT KAÇA İSTANBUL'A İNECEK?

32 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun İstanbul'a geliş saati 11.00 sularında ineceği ifade edildi.

MATİAS VECİNO NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Galatasaray, Lazio forması giyen 32 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, aktardığı bilgide "Galatasaray'da Vecino için ödenecek bonservis bedeli 3.5 milyon Euro." ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncunun Lazio ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

MATİAS VECİNO KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA

Doğum: 24 Ağustos 1991 (32 yıl yaşında), Canelones, Uruguay

Boy: 1,89 mKilo: 81 kg

Matías Vecino Falero (d. 24 Ağustos 1991), Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı millî futbolcudur.Profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Español kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Internazionale kulüplerinde oynadı.