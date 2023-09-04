Matias Vecino bonservisi ne kadar? Matias Vecino ne kadar maaş alacak?
Galatasaray'da orta saha transferi büyük bir sürpriz ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar, Lazio'dan Matias Vecino'yu transfer ettiği iddia edildi. Peki, Matias Vecino bonservisi ne kadar? Matias Vecino ne kadar maaş alacak?
32 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun İstanbul'a geliş saati belli olduğu ileri sürüldü Peki, Matias Vecino ne kadar maaş alacak? Matias Vecino bonservisi ne kadar?
32 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun İstanbul'a geliş saati 11.00 sularında ineceği ifade edildi.
Galatasaray, Lazio forması giyen 32 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, aktardığı bilgide "Galatasaray'da Vecino için ödenecek bonservis bedeli 3.5 milyon Euro." ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncunun Lazio ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Doğum: 24 Ağustos 1991 (32 yıl yaşında), Canelones, Uruguay
Boy: 1,89 mKilo: 81 kg
Matías Vecino Falero (d. 24 Ağustos 1991), Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı millî futbolcudur.Profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Español kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Internazionale kulüplerinde oynadı.