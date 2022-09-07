Süper Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala takımlar tranfser görüşmelerine son hızla devam ediyor. Her gün yıldız oyuncuların adını Süper Lig takımları ile duyuyoruz ve araştırıyoruz. Icardi transferi ile gündemi sallayan Galatasaray şimdi ise Mathias Ross ile adından bahsettiriyor. Futbolseverlerin ve taraftarların gündeminde ise Mathias Ross'un kim olduğu konusu var. Peki, Mathias Ross kimdir? Mathias Ross kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi takımda, hangi mevkii?

Süper Lig'de transfer döneminin bitmek üzere olmasıyla takımlar transfer görüşmelerini hızlandırdı. Takımların takımlarını güçlendirmek için yaptığı transferler için son günler. Sarı- kırmızılı ekibin şimdi ise Mathias Ross'u takımına kattığı iddia ediliyor. Taraftarların heyecanla sıkı sıkıya takip ettiği transfer döneminde Mathias Ross'un adı Galatasaray ile anılıyor. Taraftarlar Galatasaray'ın yeni stoperinin kim olduğunu araştıyor. Peki, Mathias Ross kimdir? Mathias Ross kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi takımda, hangi mevkii?

MATHİAS ROSS KİMDİR?

15 Ocak 2001 yılında Danimarka, Aalborg'da doğan oyuncu, 1.90 boya sahip. Stoper mevkiinde yer alan oyuncu Danimarka Superliga kulubü olan AaB Fodbold takımında forma giymektedir. 2011- 2013 yıllarında Aalborg KFUM ile forma giymiştir. Aalborg'un Hasseris semtinde büyüyen Ross , futbol kariyerine Aalborg KFUM'da 10 yaşında başladı. 13 yaş altı seviyesinde AaB gençlik akademisine katıldı. U17 oyuncusu olarak ilk yılında, Ross'un önünde başka stoperler tercih edildi, bu da onun esas olarak yedek takımda veya son dakikalarda yedek forvet olarak görünmesi anlamına geliyordu.Ancak U17'deki ikinci yılında, U17 ligindeki takımın düzenli oyuncusu oldu. AaB U17, 2017-18 sezonunu lig tablosunda üçüncü sırada tamamladı,ve Haziran 2018'de AaB'de 17 Yaş Altı Yılın Oyuncusu seçildi.

Ross, AaB A takımıyla ilk profesyonel maçına 2 Eylül 2018'de, Randers FC ile 2-2 berabere kaldıkları Jakob Blåbjerg'in yerine 27 dakika sonra oyuna girdi .Oyuncu değişikliği sırasında, AaB 2-1'in gerisindeydi ve Tipsbladet gazetesi Ross'un ilk çıkışını "mükemmel" olarak nitelendirdi. Bir ay sonra, Ekim 2018'de kalıcı olarak AaB'nin ilk takım kadrosuna terfi etti. Normal sezonda toplam üç kez kullanıldı, ancak küme düşme turundan itibaren kendini ilk takımda bir başlangıç yaptı. AaB sonunda UEFA Avrupa Ligi'nin ilk ön eleme turuna katılmak için play-off'lara katılmaya hak kazandı.Ancak, AGF'ye karşı ilk turda elendiler.Ocak 2019'da Ross, onu 2023'e kadar AaB'de tutan bir sözleşme uzatması imzaladı. Ross, uluslararası ilk maçına 7 Ekim 2017'de Danimarka 17 yaş altı takımının bir parçası olarak başladı ve başlangıç kadrosunun bir parçasıydı ve bir hazırlık maçında Almanya'ya 3–4 mağlubiyetle 90 dakika oynadı . Danimarka Futbol Federasyonu'nun (DBU) himayesinde bir çevre oyuncusu olmaktan, 2017 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son maçında takım kaptanlığına geçti. 17 yaş altı milli takımı için toplam 11 maça çıktı. Ross, Danimarka 19 yaş altı takımı için ilk maçına 7 Eylül 2018'de çıktı ve kısa süre sonra kendisini bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY MATHİAS ROSS İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un adı Galatasaray ile anılıyor. Bazı kaynaklara göre Mathias Ross'un Galatasaray ile anlaştığı yazılırken Galatasaray'ın Mathias Ross için 1,5 milyon euro bonservis ödeyeceği söyleniyor.