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Mathias Ross Galatasaray transfer detayları! Mathias Ross Galatasaray'a transfer oldu mu? Mathias Ross İstanbul'a geldi mi?

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Mathias Ross Galatasaray transfer detayları! Mathias Ross Galatasaray'a transfer oldu mu? Mathias Ross İstanbul'a geldi mi?

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray, savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka kulübü Aalborg forması giyen Mathias Ross ile anlaşmaya vardı. Peki, Mathias Ross Galatasaray transfer detayları! Mathias Ross Galatasaray'a transfer oldu mu? Mathias Ross İstanbul'a geldi mi?

Mathias Ross Galatasaray transfer detayları merak ediliyor. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray, savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka kulübü Aalborg forması giyen Mathias Ross ile anlaşmaya vardı. Peki, Mathias Ross Galatasaray transfer detayları! Mathias Ross Galatasaray'a transfer oldu mu? Mathias Ross İstanbul'a geldi mi? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan ve bir kısmıyla imza aşamasına gelen Galatasaray, renklerine Danimarka ekibi Aalborg, 21 yaşındaki stoper Mathias Ross'u renklerine bağladı. Genç savunmacının akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Aalborg forması giyen stoper Mathias Ross ve kulübü ile anlaşma sağladı. Futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Mathias Ross Galatasaray transfer detayları! Mathias Ross Galatasaray'a transfer oldu mu? Mathias Ross İstanbul'a geldi mi?

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.

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