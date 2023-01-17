Mata yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Mata neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Mata merak konusu oldu. Mata hakkında Alanya Galatasaray maçı Mata neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Mata yok mu gibi konular araştırıldı.