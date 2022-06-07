Masumlar Apartmanı yok mu, neden yok? Masumlar Apartmanı final mi yaptı, bitti mi? 7 Haziran Salı bugün Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? - Haberler

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Masumlar Apartmanı yok mu, neden yok? Masumlar Apartmanı final mi yaptı, bitti mi? 7 Haziran Salı bugün Masumlar Apartmanı var mı, yok mu?

MASUMLAR APARTMANI VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Masumlar Apartmanı dizisi geçen hafta final yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 71. bölümü ile final yapmıştı.

MASUMLAR APARTMANI FİNALİNDE NELER OLDU?

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

MASUMLAR APARTMANIOYUNCU KADROSU

Safiye Derenoğlu Ataç (Ezgi Mola) (1-71): Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Naci'nin eşi, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez. Safiye, 4 kardeş arasında en büyük olan kardeştir. Kardeşlerini o büyütmüştür, gençliğinde Naci adında bir öğrenci ile sevgilidir. Fakat annesi Hasibe, görüşmelerine engel olmak için her türlü şeyi yapmıştır. Annesi tarafından uğradığı psikolojik baskıdan etkilenen Safiye, OKB hastasıdır. Yıllar sonra Naci'nin dönmesi ile şoka uğrayan Safiye, her ne kadar Naci'nin evlendiğini ve bir kız çocuk sahibi olduğunu bilse de aşkına engel olamaz ve Naci ile yeniden yakınlaşır. Ardından Naci ile evlenir, ve onun için iyileşmeye çabalar.

Han Derenoğlu (Birkan Sokullu) (1-71): Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın ağabeyidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer. Annesi tarafından sevgi, babası tarafından ilgi görmemesi hayatta yanlış kararlar almasına sebep olur. Çok kıskançtır Eskiden Ceylan ile nişanlıydı ama Ceylan onu terk ettikten sonra İnci ile tanışır ve onunla evlenir. İnci'nin zoru ile psikiyatriste giden Han, bir süre sonra orayı da aksatmaya başlar ve tedavisini yarım bırakır. Naci'yi kazan dairesine kapatması, İnci'nin onu terk etmesine sebep olur. Karısının ölümünden sonra deliren Han, akıl hastanesine kapatılır ve orada Anıl ile arkadaşlık kurar. Hastaneden çıktıktan sonra ise, ona takıntılı olan Rüya ile baş eder. Ardından eski nişanlısı Ceylan geri döner, ve onunla yeniden aşk yaşamaya başlar.

Gülben Derenoğlu Bilen (Merve Dizdar) (1-55, 57-71): Esat'ın eşi, Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir. Hikmet ve Hasibe'nin ikinci çocuğudur. Altını ıslatma sorunu ile uğraşan Gülben, kendini bildi bileli Han'ın arkadaşı Esat'a aşıktır. Yıllar sonra bu aşkı karşılık bulur, ve Esat ile evlenir. Kardeşleri arasından kendi isteği ile tedavi görmeye başlayan ilk kişidir.Masal adında bir kızı olmuştur

Ceylan Ongun Derenoğlu (Aslıhan Gürbüz) (47-62, 64-71): Han'ın eski nişanlısı ve şu anki eşidir. Baskın ve feminen bir kişiliğe sahiptir. Fotoğraf sanatçısıdır. Han'ın ailevi ve psikolojik sorunları sebebiyle onu terk etmiştir ama onu asla unutamayıp geri dönmüştür. Safiye'nin ondan hoşlanmamasına rağmen onu hep sever ve hep empati yaparak onu anlamaya çalışır. En sevdiği tatlı, tulumbadır. Balonlardan nefret eder. Han'ın eski nişanlısı, ve şuanki sevgilisidir. Han'ı terk etse bile, her zaman ona aşık olarak yaşamıştır. İnci'nin ölüm haberini aldıktan bir süre sonra İstanbul'a geri dönen Ceylan, yeniden Han'ın hayatına dahil olur.

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