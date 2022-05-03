Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, ne zaman? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi izleyicileri Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Masumlar Apartmanı izleyicileri Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok? Bu akşam Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü TRT 1 yayın akışı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM YOK MU?

Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında Kanal D'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi de yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün haftaya Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta TR1'de Masumlar Apartmanı yeni bölümü yerine dizinin tekrarı yayınlanacak. İşte TRT 1 yayın akışı:

10:15 Alişan İle Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (tekrar)

23:40 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:20 Dengi Dengine

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Ufak bir bayram arası...

#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle 10 Mayıs 20.00'de @trt1'de.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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