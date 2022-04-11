Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 66. Bölüm fragmanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 66. Bölüm fragmanı

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 66. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Masumlar Apartmanı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Masumlar Apartmanı 66. fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 66. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı dizisinin 66. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı 66. Fragmanı nasıl izlenir! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

Haberler.com - Gündem

Masumlar Apartmanı, Gündem, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title