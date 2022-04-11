Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 66. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı dizisinin 66. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı 66. Fragmanı nasıl izlenir! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.