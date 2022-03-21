Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 63. Bölüm fragmanı - Haberler

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 63. Bölüm fragmanı

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 63. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Masumlar Apartmanı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Masumlar Apartmanı 21. fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 63. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı dizisinin 63. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı 63. Fragmanı nasıl izlenir! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir. Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

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