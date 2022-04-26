Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 68. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Güncelleme:
Masumlar Apartmanı son bölüm yayınlandı! TRT 1 Masumlar Apartmanı 68. bölüm izleyemeyenler Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 68. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Masumlar Apartmanı son bölüm izle linki araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisi 68. bölümü yayınlandı. TRT 1 Masumlar Apartmanı 68. bölüm izleyemeyenler Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 68. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider. Perişan haldeki Safiye'yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister. Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur. Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır. Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan'ı şaşırtmaya devam eder. Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Safiye'nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir.
Masumlar Apartmanı son bölüm izlemek için MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Masumlar Apartmanı 68. bölüm izlemek için MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle TRT 1'de.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
- Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
- Melisa Şenolsun : Rüya
- Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
- Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
- Atilla Şendil : Memduh Özdemir
- Esra Ruşan : Esra Şafak
- Uğur Uzunel : Esat Bilen
- Tansel Öngel : Naci Ataç
- Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
- Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
- Emir Özden : Ege Özdemir
- Gözde Mutluer