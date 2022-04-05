Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 65. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANISON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

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