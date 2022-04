Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 67. bölüm HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? 19 Nisan TRT 1 izle!

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır. Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 67. bölüm HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? 19 Nisan TRT 1 Masumlar Apartmanı full bölüm izle! Masumlar Apartmanı dizisi son bölüm HD izle!

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı dizisi Salı günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, her ne kadar iyileşme yolunda kayda değer bir yol katetmiş olsa da evde bir köpeğin varlığını kabul etmesi söz konusu değildir. Bu durum Han'la aralarında ciddi bir restleşmeyle sonuçlanır. Bu sırada Naci, Safiye'nin bir başka zorluğu daha aşmasına destek olur. Hatırlattığı bir şey ise, Safiye'yi bugüne kadar ertelediği bir adımı atması için cesaretlendirir. Han, bir yandan Kurşun'u ablasına kabul ettirme derdine düşmüşken, diğer yandan da Ceylan'ın sıkıntılarını, ona sezdirmeden de olsa giderebilmek için çabalar. Han'ın yaptıkları, belki de ilk kez Ceylan'ın ona farklı bir gözle bakmasını sağlar. O sırada Hikmet'in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye için adeta bir faciayla sonuçlanacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Safiye Derenoğlu Ataç (Ezgi Mola) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Naci'nin eşi, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez. Safiye, 4 kardeş arasında en büyük olan kardeştir. Kardeşlerini o büyütmüştür, gençliğinde Naci adında bir öğrenci ile sevgilidir. Fakat annesi Hasibe, görüşmelerine engel olmak için her türlü şeyi yapmıştır. Annesi tarafından uğradığı psikolojik baskıdan etkilenen Safiye, OKB hastasıdır. Yıllar sonra Naci'nin dönmesi ile şoka uğrayan Safiye, her ne kadar Naci'nin evlendiğini ve bir kız çocuk sahibi olduğunu bilse de aşkına engel olamaz ve Naci ile yeniden yakınlaşır. Ardından Naci ile evlenir, ve onun için iyileşmeye çabalar.

Han Derenoğlu (Birkan Sokullu) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın ağabeyidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer. Han, kardeşleri arasından üçüncü olanıdır. Annesi tarafından sevgi, babası tarafından ilgi görmemesi hayatta yanlış kararlar almasına sebep olur. Çok kıskançtır ve çöp toplama alışkanlığına sahiptir. Eskiden Ceylan ile nişanlıydı ama Ceylan onu terk ettikten sonra İnci ile tanışır ve onunla evlenir. İnci'nin zoru ile psikiyatriste giden Han, bir süre sonra orayı da aksatmaya başlar ve tedavisini yarım bırakır. Naci'yi kazan dairesine kapatması, İnci'nin onu terk etmesine sebep olur. Karısının ölümünden sonra deliren Han, akıl hastanesine kapatılır ve orada Anıl ile arkadaşlık kurar. Hastaneden çıktıktan sonra ise, ona takıntılı olan Rüya ile baş eder. Ardından eski nişanlısı Ceylan geri döner, ve onunla yeniden aşk yaşamaya başlar.

Gülben Derenoğlu Bilen (Merve Dizdar) (1-55, 57-): Esat'ın eşi, Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir. Hikmet ve Hasibe'nin ikinci çocuğudur. Altını ıslatma sorunu ile uğraşan Gülben, kendini bildi bileli Han'ın arkadaşı Esat'a aşıktır. Yıllar sonra bu aşkı karşılık bulur, ve Esat ile evlenir. Kardeşleri arasından kendi isteği ile tedavi görmeye başlayan ilk kişidir.

Ceylan Ongun (Aslıhan Gürbüz) (47-62, 64-): Han'ın eski nişanlısı ve şu anki sevgilisidir. Baskın ve feminen bir kişiliğe sahiptir. Fotoğraf sanatçısıdır. Han'ın ailevi ve psikolojik sorunları sebebiyle onu terketmiştir ama onu asla unutamayıp geri dönmüştür. Safiye'nin ondan hoşlanmamasına rağmen onu hep sever ve hep empati yaparak onu anlamaya çalışır. En sevdiği tatlı, tulumbadır. Balonlardan nefret eder. Han'ın eski nişanlısı, ve şuanki sevgilisidir. Han'ı terk etse bile, her zaman ona aşık olarak yaşamıştır. İnci'nin ölüm haberini aldıktan bir süre sonra İstanbul'a geri dönen Ceylan, yeniden Han'ın hayatına dahil olur.

