Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi! Gizem Katmer kiminle evlendi?
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Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer evlendi. Güzel oyuncu bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni ile dünyaevine girdi. Gizem Katmer kiminle evlendi ve Masumlar Apartmanı Neriman kiminle evlendi soruları gündeme geliyor. Peki, Gizem Katmer kiminle evlendi?
Ünlü oyuncu Gizem Katmer, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile düzenlenen tören ile dünyaevine girdi. Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan Gizem Katmer düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Masumlar Apartmanı Neriman kiminle evlendi? Gizem Katmer kiminle evlendi? Detaylar haberimizdedir…
Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer geçtiğimiz gün evlendi. Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Gizem Katmer'in düğününe birçok ünlü katıldı. Gizem Katmer, bir süredir birlikte olduğusanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile düzenlenen tören ile dünyaevine girdi.
Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki Gizem Katmer, bu aralar Masumlar Apartmanı dizisindeki Neriman karakteriyle ilgileri üzerine çekmektedir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun olan Gizem Katmer,Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.