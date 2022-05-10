Masumlar Apartmanı'nda Gülben ve Safiye babaları Hikmet'e sesleniyor ve Hikmet kızlarının seslenmelerine karşılık vermiyor. Bunun ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı 'Hikmet' öldü mü? Metin Coşkun diziden mi çıkacak? Masumlar Apartmanı Hikmet diziden ayrılıyor mu? merak etmişti. İşte ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ? METİN COŞKUN DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Bugün yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümünde Hikmet'in, çocuklarının seslerine karşılık vermediği görüldü. Bunun akabinde seyirciler, Masumlar Apartmanı öldü mü, hastalığı nedir merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugünkü yeni bölümde Hikmet ölecek mi, Metin Coşkun diziden çıkacak mı belli olacaktır.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET KİMDİR?

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

METİN COŞKUN KİMDİR?

Metin Coşkun (d. 1 Ocak 1948; İstanbul), Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.

Metin Coşkun, sanat hayatına 1970 yılında başladı. Mesleği AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sanatçı, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.

Haberler.com - Gündem