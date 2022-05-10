Masumlar Apartmanı full HD bölüm izle! Masumlar Apartmanı 69. bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı son bölüm neler oldu?

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MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

erçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider. Perişan haldeki Safiye'yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister. Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur. Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır. Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan'ı şaşırtmaya devam eder. Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Safiye'nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

HAN : Birkan Sokullu

SAFİYE : Ezgi Mola

GÜLBEN : Merve Dizdar

HİKMET : Metin Çoşkun

ESRA : Esra Ruşan

MEMDUH : Atilla Şendil

EGE : Emir Özden

ESAT : Uğur Uzunel

NERİMAN : Gizem Katmer

NACİ: Tansel Öngel

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