Masumlar Apartmanı (FİNAL) son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 71. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı final bölümü izle! - Haberler

Masumlar Apartmanı son bölüm izle linki araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisi 71. bölümü yayınlandı. TRT 1 Masumlar Apartmanı 71. bölüm izleyemeyenler Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 71. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı final bölümü izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı son bölüm izlemek için MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı 71. bölüm izlemek için MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle TRT 1'de.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

Haberler.com - Gündem