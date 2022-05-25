Masumlar Apartmanı (FİNAL) son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 71. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı final bölümü izle! - Haberler

Masumlar Apartmanı (FİNAL) son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 71. bölüm full HD izle! Masumlar Apartmanı final bölümü izle!
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Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.
Masumlar Apartmanı son bölüm izlemek için MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Masumlar Apartmanı 71. bölüm izlemek için MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle TRT 1'de.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
- Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
- Melisa Şenolsun : Rüya
- Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
- Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
- Atilla Şendil : Memduh Özdemir
- Esra Ruşan : Esra Şafak
- Uğur Uzunel : Esat Bilen
- Tansel Öngel : Naci Ataç
- Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
- Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
- Emir Özden : Ege Özdemir
- Gözde Mutluer