Masumlar Apartmanı FİNAL mi yapıyor? SON 3 BÖLÜM! Masumlar Apartmanı bitiyor mu? Masumlar Apartmanı final ne zaman?

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgi ile izlenen Masumlar Apartmanı dizisi hakkında Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranlarını tedirgin edecek bir iddia ortaya atılan Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı final ne zaman? Masumlar Apartmanı bitiyor mu? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı neden bitiyor? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı. YouTube'ta yayınlanan son bölüm fragmanında son 3 bölüm ifadesinin yer alması Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağı yorumlarına neden oldu. Ancak konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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