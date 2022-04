Masumlar Apartmanı FİNAL mi yapıyor? Masumlar Apartmanı bitiyor mu?

Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin yeni sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın bu sezon sona ereceği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi bitiyor mu? İşte bilgiler...

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPIYOR?

İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Masumlar Apartmanı dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Masumlar Apartmanı'nın final yapacağı ve bu sezon sona ereceğine dair ortaya atılan iddialar ise izleyicileri üzdü. Ancak yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLADI?

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır. Dizi 15 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başladı.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

1. sezon

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farklı bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedenle hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.

2. sezon

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

Ana karakterler

Safiye Derenoğlu Ataç (Ezgi Mola) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Naci'nin eşi, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez. Safiye, 4 kardeş arasında en büyük olan kardeştir. Kardeşlerini o büyütmüştür, gençliğinde Naci adında bir öğrenci ile sevgilidir. Fakat annesi Hasibe, görüşmelerine engel olmak için her türlü şeyi yapmıştır. Annesi tarafından uğradığı psikolojik baskıdan etkilenen Safiye, OKB hastasıdır. Yıllar sonra Naci'nin dönmesi ile şoka uğrayan Safiye, her ne kadar Naci'nin evlendiğini ve bir kız çocuk sahibi olduğunu bilse de aşkına engel olamaz ve Naci ile yeniden yakınlaşır. Ardından Naci ile evlenir, ve onun için iyileşmeye çabalar.

Han Derenoğlu (Birkan Sokullu) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın ağabeyidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer. Han, kardeşleri arasından üçüncü olanıdır. Annesi tarafından sevgi, babası tarafından ilgi görmemesi hayatta yanlış kararlar almasına sebep olur. Çok kıskançtır ve çöp toplama alışkanlığına sahiptir. Eskiden Ceylan ile nişanlıydı ama Ceylan onu terk ettikten sonra İnci ile tanışır ve onunla evlenir. İnci'nin zoru ile psikiyatriste giden Han, bir süre sonra orayı da aksatmaya başlar ve tedavisini yarım bırakır. Naci'yi kazan dairesine kapatması, İnci'nin onu terk etmesine sebep olur. Karısının ölümünden sonra deliren Han, akıl hastanesine kapatılır ve orada Anıl ile arkadaşlık kurar. Hastaneden çıktıktan sonra ise, ona takıntılı olan Rüya ile baş eder. Ardından eski nişanlısı Ceylan geri döner, ve onunla yeniden aşk yaşamaya başlar.

Gülben Derenoğlu Bilen (Merve Dizdar) (1-55, 57-): Esat'ın eşi, Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir. Hikmet ve Hasibe'nin ikinci çocuğudur. Altını ıslatma sorunu ile uğraşan Gülben, kendini bildi bileli Han'ın arkadaşı Esat'a aşıktır. Yıllar sonra bu aşkı karşılık bulur, ve Esat ile evlenir. Kardeşleri arasından kendi isteği ile tedavi görmeye başlayan ilk kişidir.

Ceylan Ongun (Aslıhan Gürbüz) (47-62, 64-): Han'ın eski nişanlısı ve şu anki sevgilisidir. Baskın ve feminen bir kişiliğe sahiptir. Fotoğraf sanatçısıdır. Han'ın ailevi ve psikolojik sorunları sebebiyle onu terketmiştir ama onu asla unutamayıp geri dönmüştür. Safiye'nin ondan hoşlanmamasına rağmen onu hep sever ve hep empati yaparak onu anlamaya çalışır. En sevdiği tatlı, tulumbadır. Balonlardan nefret eder. Han'ın eski nişanlısı, ve şuanki sevgilisidir. Han'ı terk etse bile, her zaman ona aşık olarak yaşamıştır. İnci'nin ölüm haberini aldıktan bir süre sonra İstanbul'a geri dönen Ceylan, yeniden Han'ın hayatına dahil olur.

