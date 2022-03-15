Masumlar Apartmanı CANLI izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 62. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler oldu?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe'den değil, kendinden de korumak zorundadır. Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Üstelik, korku ve endişe o kadar baskındır ki bebeğe bile sevinemez haldedir. Naci, Safiye'nin durumunu kendi hastalığına bağlar. Hikmet ise kızının yıllar önce yaşadığı buhranın bir benzerine sürüklendiğinin farkındadır. Bu sırada Ceylan, Han'la konuşmaya gider. Onu dinlemeye, anlamaya hazırdır fakat hiç tanımadığı bir Han'la karşılaşır. Naci, aldığı güzel haberi Safiye'yle paylaştığında onun normale döneceğinden emindir ancak işler beklediği gibi gitmez. Sonunda radikal bir karar alır ve elindeki tek kozu kullanır. Safiye ise dönüşü olmayan bir yola girmiş, giderek dibe batmaktadır. Herkes onun bu halini çaresizce izlerken yapılması gereken hamle Gülben'den gelir.

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