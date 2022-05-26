Masumlar Apartmanı bitti mi? Masumlar Apartmanı final yaptı mı? - Haberler

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Metin Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam 71. bölümle ekran macerasını noktaladı. Gelişme sonrası Masumlar Apartmanı bitti mi, Masumlar Apartmanı final yaptı mı gibi sorular yanıtını buldu.

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

EZGİ MOLA: YOL ARKADAŞI OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Dizinin veda bölümünün yayınlanmasının ardından başrol oyuncularından peş peşe paylaşımlar geldi. Dizinin başrolü Ezgi Mola, final sahnesini paylaşarak "Bize yol arkadaşı olduğunuz için çok teşekkür ederiz" dedi.