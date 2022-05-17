Masumlar Apartmanı baba öldü mü? Masumlar Apartmanı Hikmet diziden ayrılıyor mu? - Haberler

Masumlar Apartmanı Hikmet ölüyor mu, öldü mü izleyenler tarafından merak ediliyor. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı oyuncusu Metin Coşkun diziden mi ayrılıyor gündeme geliyor. Masumlar Apartmanı son yayınlanan bölümde Hikmet Baba rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmasından sonra ölüyor mu soruları gündeme geliyor. Masumlar Apartmanı baba öldü mü? Masumlar Apartmanı Hikmet diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

MASUMLAR APARTMANI BABA ÖLDÜ MÜ?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı oyuncusu Metin Coşkun Hikmet karakterini canlandırıyor. Yayınlanan son bölümde hastaneye kaldırılan Hikmet ölüyor mu merak ediliyor. Kalbi duran Hikmet Baba hastanede yapılan müdahaleler sonucunda hayata dönüyor.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET KİMDİR?

Metin Coşkun (d. 1 Ocak 1948; İstanbul), Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.

Metin Coşkun, sanat hayatına 1970 yılında başladı. Mesleği AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sanatçı, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.

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