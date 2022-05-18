Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1'de Masumlar Apartmanı bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 71. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanır mı? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 71. bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni fragman ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünün ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT Masumlar Apartmanı 71. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde neler oldu? Haberimizde...
Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler. Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.
Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Masumlar Apartmanı dizisi her hafta yeni bölümleriyle Salı günleri saat 20.00'da TRT 1'de.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
- Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
- Melisa Şenolsun : Rüya
- Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
- Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
- Atilla Şendil : Memduh Özdemir
- Esra Ruşan : Esra Şafak
- Uğur Uzunel : Esat Bilen
- Tansel Öngel : Naci Ataç
- Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
- Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
- Emir Özden : Ege Özdemir
- Gözde Mutluer