Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler. Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.

MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 71. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta yeni bölümleriyle Salı günleri saat 20.00'da TRT 1'de.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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