Masumlar Apartmanı 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Masumlar Apartmanı bugün 69. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından 70. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanır mı? Masumlar Apartmanı yeni fragman ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
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Masumlar Apartmanı her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 69. bölümün ardından 70. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider. Perişan haldeki Safiye'yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister. Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur. Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır. Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan'ı şaşırtmaya devam eder. Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Safiye'nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
Melisa Şenolsun : Rüya
Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
Atilla Şendil : Memduh Özdemir
Esra Ruşan : Esra Şafak
Uğur Uzunel : Esat Bilen
Tansel Öngel : Naci Ataç
Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
Emir Özden : Ege Özdemir
Gözde Mutluer