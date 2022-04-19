Masumlar Apartmanı 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1'de Masumlar Apartmanı bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 68. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanır mı? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 68. bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni fragman ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
Masumlar Apartmanı 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünün ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 68. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT Masumlar Apartmanı 68. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde neler oldu? Haberimizde...
Safiye, her ne kadar iyileşme yolunda kayda değer bir yol katetmiş olsa da evde bir köpeğin varlığını kabul etmesi söz konusu değildir. Bu durum Han'la aralarında ciddi bir restleşmeyle sonuçlanır. Bu sırada Naci, Safiye'nin bir başka zorluğu daha aşmasına destek olur. Hatırlattığı bir şey ise, Safiye'yi bugüne kadar ertelediği bir adımı atması için cesaretlendirir. Han, bir yandan Kurşun'u ablasına kabul ettirme derdine düşmüşken, diğer yandan da Ceylan'ın sıkıntılarını, ona sezdirmeden de olsa giderebilmek için çabalar. Han'ın yaptıkları, belki de ilk kez Ceylan'ın ona farklı bir gözle bakmasını sağlar. O sırada Hikmet'in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye için adeta bir faciayla sonuçlanacaktır.
Masumlar Apartmanı 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
- Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
- Melisa Şenolsun : Rüya
- Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
- Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
- Atilla Şendil : Memduh Özdemir
- Esra Ruşan : Esra Şafak
- Uğur Uzunel : Esat Bilen
- Tansel Öngel : Naci Ataç
- Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
- Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
- Emir Özden : Ege Özdemir
- Gözde Mutluer