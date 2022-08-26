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MasterClass nedir, ne demek? MasterChef MasterClass'ta neler olacak? MasterClass'ta ne yapılır?

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MasterClass nedir, ne demek? MasterChef MasterClass'ta neler olacak? MasterClass'ta ne yapılır?

MasterChef Türkiye yarışması ile gündeme gelen MasterClass ne anlama geliyor? Bellirli konuların uzamanları tarafından karşı tarafa verilen eğitimler, eğiitmler sonucu kişinin becerilerinin geliştirilmesi anlamına gelen MasterClass, her hafta MasterChef'de uygulanıyor. Peki, MasterChef MasterClass'da neler olacak?

MasterChef'te ekrana gelen MasterClass bölümleri sonrası izleyenler MasterClass ne demek sorguluyor. Programda şeflerini, yarışmacılara yemek konusunda verdiği eğitimlerin yer aldığı bölümlere deniyor. 20 Ağustos'ta yayımlanan bölümde yarışmacılar öncelikle sebze kesimleriyle MasterClass'a başladı. İştei ayrıntılar...

MASTERCLASS NEDİR, NE DEMEK?

Master class, belirli bir disiplinin öğrencilerine, o disiplin uzmanı tarafından becerilerin geliştirildiği herhangi bir vesileyle verilen bir sınıf, eğitimdir.

Bir uygulamanın ya da bilginin, bahsi geçen konunun uzmanı tarafından karşı tarafa verilen eğitimler ışığında, eğitim alan kişinin becerilerinin geliştirilmesidir. Konu hakkında uzman olan kişi, öğrencilerine eğitim verirken; öğrenciler tarafından uygulamalı olarak izlenir ve dinlenir. Öğrenciler uzmanın yönlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda nasıl iş yapacağını öğrenir ve uygular. Ardından uzmanın yorumları ışığında yapılan iş tekrar gözden geçirilir ve mükemmelliğe ulaşana kadar konunun üzerinde durulur.

MASTERCHEF MASTERCLASS'DA NELER OLACAK?

MasterChef'te şefler, MasterClass bölümünde yarışmacılara çeşitli konularda eğitim veriyor. Kesme, pişirme, çeşitli mutfaklara ait yemekler hazırlama ve sunma gibi birçok alanda uzmanlığı olan şefler, yarışmacıları bu alanlarda eğitiyor. Günün sonunda başarılı olan yarışmacılar ödüllendiriliyor. Sebze, et gibi ürünler hakkında püf noktalar paylaşılıyor.

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