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Masterclass kim kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? 29 Eylül Masterhcef kim kazandı? Masterclass ödülü ne?

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Masterclass kim kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? 29 Eylül Masterhcef kim kazandı? Masterclass ödülü ne?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve sevilen yemek programı Masterchef'te dün akşam Masterclass ödül oyunu oynandı. Değerli bilgiler içeren Masterclass'ı kazanmak isteyen yarışmacılar mücadele etti. Masterclass kim kazandı? sorusu ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Masterclass kim kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? 29 Eylül Masterhcef kim kazandı? Masterclass ödülü ne?

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Masterclass kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Somer şefin restoranında olan Masterclass ödülünde yarışmacılar Türk mutfağında vejeteryan ile ilgili değerli bilgiler öğrendi. Masterclass'ı kazanmak için yarışan yarışmacıların heyecanı doruktaydı. Peki, Masterclass kim kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? 29 Eylül Masterhcef kim kazandı? Masterclass ödülü ne?

MASTERCLASS KİM KAZANDI?

Somer Şef'in restoranında vejeteryan Türk Mutfağı hakkında bilgi alan yarışmacılar Masterclass'ta öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökerek batırık yemeği yaptılar. 3 kademede oynanan oyunun ikinci kademesi ise bilgi yarışması oldu. Son aşamada ise önceki turu kazanan yarışmacılar vejeteryan tabak yaptılar. Çağatay, Kaam ve Tayfun ilk 3 başarılı kişi oldu. Ardından ise Tayfun masterclass kazananı oldu. Masterclass ödülü olan SPA'yı kazanan isim Tayfun, yanında 3 kişiyi alarak SPA hakkı kazandı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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