Masterclass birincisi kim oldu? TV8 7 Ekim 2022 Masterchef'te Masterclass'ı hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Masterclass'ı kim kazandı? merak ediliyor. Peki, Masterclass birincisi kim oldu? Masterchef'te Masterclass'ı hangi yarışmacı kazandı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, Masterclass birincisi kim oldu? Masterchef'te Masterclass'ı hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCLASS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Masterclass birincisi Tolga oldu.

MASTERCHEF 4 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sokak lezzetleri çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 5-4 kazandı.

MASTERCHEF KİM POTAYA GİRDİ?

Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Metin'in ismini söyledi.

1. eleme adayı : Metin

2. eleme adayı : Tolga

Haftanın 1. eleme adayı Metin olurken 2. eleme adayı ise Tolga oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.