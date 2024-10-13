Masterchef programı 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. Masterchef Zübeyde elendi mi? Masterchef Zübeyde kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ZÜBEYDE ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF ZÜBEYDE KİMDİR?

41 yaşındaki Zübeyde Yaşlak, İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyor ve 3 çocuk annesi bir aşçı. Yemek yapma konusundaki tutkusu ve MasterChef Türkiye 2024'teki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.