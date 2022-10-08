Masterchef Zeytinyağlı Pırasa tarifi için malzemeler nelerdir? Masterchef Zeytinyağlı Pırasa malzemeleri neler?
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Masterchef'te bu akşam Zeytinyağlı Pırasa yapılıyor. Pırasa oldukça düşük kalorili bir sebzedir. İçerisindeki lif oranının yüksek olması sebebiyle de çoğunluk tarafından tercih edilmektedir. Masterchef Zeytinyağlı Pırasa tarifi için malzemeler nelerdir? Masterchef Zeytinyağlı Pırasa malzemeleri neler?
Masterchef'te bu akşam Zeytinyağlı Pırasa yapılıyor. Peki, Masterchef Zeytinyağlı Pırasa tarifi için malzemeler nelerdir? Masterchef Zeytinyağlı Pırasa malzemeleri neler? İşte detaylar haberimizde...
MASTERCHEF PIRASA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 adet pırasa
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım kahve fincanı pirinç
2 adet havuç
1 adet kuru soğan
Yarım limon suyu
2 adet domates
1 çay kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz
MASTERCHEF ZEYTİNYAĞLI PIRASA YAPILIŞI NEDİR?
Zeytinyağlı pırasa yapmak için, öncelikle pırasalar temizlenir. Yeşil kısımları atılır.
Uzunlamasına baklava dilimleri gibi, üç parmak eninde doğranır. Su içerisine atılır.
Halkalar halinde ince ince doğranmış soğan, yağ içinde hafifçe pembeleşinceye kadar kavrulur.
Yarım parmak uzunluğunda kesilmiş havuçlar, varsa 2 adet ince doğranmış domatesle kavrulur.
Pırasalar bu malzemenin üzerine eklenir. 15-20 dakika kapatılarak kavrulur.
Kapağı açılır. 1,5 bardak su, yıkanmış pirinç, 1 çay kaşığı şeker, tuz katılır.
Yarım limon sıkılır ve karıştırılır.
Pırasalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirilir.