MasterChef Zeynep kimdir? MasterChef Sena Zeynep Gültepe kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Zeynep Gültepe kimdir?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF ZEYNEP GÜLTEPE KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2024 ana kadroya giren ilk yarışmacısı Sena Zeynep Gültepe 27 yaşında, İstanbul doğumlu genç ve yetenekli bir aşçı. Profesyonel aşçılık kariyeri 6 yılı geride bırakan Gültepe, son bir yıldır fırıncı olarak çalışıyor. Ayrıca bir kafede atölye çalışmaları veriyor. 12 Temmuz Cuma günü final turunda tüm rakiplerini eleyen Sena Zeynep Gültepe adın ana kadroya yazdırdı. Sena Zeynep Gültepe, özellikle Asya mutfağına olan ilgisiyle biliniyor.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat