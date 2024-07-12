MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep Gültepe kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Zeynep kimdir? MasterChef 2024 Zeynep kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF ZEYNEP KİMDİR?

Sena Zeynep Gültepe, Asya usulü uykuluk ile 3 evet aldı. Sena Zeynep Gültepe 27 yaşındadır. 6 senedir profesyonel aşçılık yapmaktadır. Son bir senedir fırıncı olarak hizmet vermektedir. Bir kafede workshop yapmaktadır.

MasterChef Zeynep ana kadroya giren ilk isim oldu.