MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?

MASTERCHEF YUKARI KİM ÇIKTI?

MasterChef'te ilk 4 e kalmak için mücadele ediliyor.

3 aday bugün yukarı çıkmak için mücadele edecek.

Onur ve Semih daha önce finale kalan isimler olmuştu.

İŞTE YARIŞMACILAR

KEREM



BEYZA



EDA



İLK 4'E KİM KALDI?

İlk 4'e kalan üçüncü isim bu akşam belli olacak. Onur ve Semih daha önce finale kalan isimler olmuştu.

İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket: Semih

2. Ceket: Onur

3. Ceket :Bu kşam açıklanacak.