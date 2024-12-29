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MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?

MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?

MASTERCHEF YUKARI KİM ÇIKTI?

MasterChef'te ilk 4 e kalmak için mücadele ediliyor.

3 aday bugün yukarı çıkmak için mücadele edecek.

Onur ve Semih daha önce finale kalan isimler olmuştu.

İŞTE YARIŞMACILAR
KEREM

MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?


BEYZA

MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?


EDA

MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim?


İLK 4'E KİM KALDI?

İlk 4'e kalan üçüncü isim bu akşam belli olacak. Onur ve Semih daha önce finale kalan isimler olmuştu.

İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket: Semih

2. Ceket: Onur

3. Ceket :Bu kşam açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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