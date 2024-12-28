MasterChef yukarı kim çıktı 27 Aralık Cuma? MasterChef ilk 4'e kalan ilk yarışmacı kim?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, MasterChef yukarı kim çıktı 27 Aralık Cuma? MasterChef ilk 4'e kalan ilk yarışmacı kim?

MASTERCHEF YUKARI KİM ÇIKTI?

MasterChef'te ilk 4 e kalmak için mücadele ediliyor.

5 aday bugün yukarı çıkmak için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR

SEMİH

KEREM



BEYZA



ONUR



EDA



İLK 4'E KİM KALDI?

İlk 4'e kalan ilk isim bu akşam belli oldu.

İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket: Semih