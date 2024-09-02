MasterChef Yudum kimdir? Yudum Kıvançkaya kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2024 kadrosuna yedeklerden dahil olan Yudum Kıvançkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. İzmir doğumlu olan Yudum, mutfakta oldukça iddialı bir isim. Aşçılık kariyerine dört yıl önce adım atan Kıvançkaya, özellikle İtalyan mutfağındaki yetkinliğiyle ön plana çıkıyor. Şu anda bir İtalyan restoranında mutfak şefi olarak görev yapan Yudum, yaratıcı ve lezzetli yemekleriyle tanınıyor.

YUDUM KIVANÇKAYA KİMDİR?

Yudum Kıvançkaya 1990 doğumludur. Aslen İzmirlidir. İzmir'den MasterChef yarışmasına katılan Yudum, kariyerini bir İtalyan restoranında mutfak şefi olarak sürdürüyor. Dört yıllık aşçılık deneyimine sahip olan Yudum, özellikle İtalyan mutfağındaki uzmanlığıyla tanınıyor ve hazırladığı lezzetli yemeklerle dikkat çekiyor.