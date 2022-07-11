Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Birinci tur elemeleri yapılırken program bugünkü yayın akışında tam saatinde yer almadı. Peki, Masterchef yok mu, neden yok? 11 Temmuz Masterchef var mı, neden başlamadı? Masterchef bitti mi, final mi yaptı? Masterchef 2022 neden yok? Masterchef TV8'de saat kaçta başlayacak? Masterchef hangi günler var?

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

Masterchef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de Recep İvedik 6 filmi yayınlanacak. Kurban Bayramı dolayısıyla programa ara verildiği düşünülüyor. Bayramdan sonra kaldığı yerden devam edecek.

MASTERCHEF BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır program final yapmadı. Kurban Bayramı'ndan sonra Masterchef 2022 yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Bugün TV8'de saat 21:00'da Masterchef yok, Recep İvedik 6 filmi olacak. Kurban Bayramı sebebiyle bugün Masterchef yeni bölümünün olmayacağı tahmin ediliyor. Saat 20:00'da Masterchef tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümün bayramdan sonra devam edeceği düşünülüyor.

11 TEMMUZ 2022 TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 - Yerli Sinema / Küçük Ortak

20:00 - MasterChef Türkiye

21:00 -Recep İvedik 6

23:30 -Yerli Sinema

11 TEMMUZ PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...