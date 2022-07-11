Masterchef yok mu, neden yok? 11 Temmuz Masterchef var mı, neden başlamadı? Masterchef bitti mi, final mi yaptı?
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Masterchef yeni sezonu 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. İlk tur mücadeleleri devam ederken bugün yayın akışında Masterchef yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef yok mu, neden yok? 11 Temmuz Masterchef var mı, neden başlamadı? Masterchef bitti mi, final mi yaptı? merak etti. İşte detaylar...
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Birinci tur elemeleri yapılırken program bugünkü yayın akışında tam saatinde yer almadı. Peki, Masterchef yok mu, neden yok? 11 Temmuz Masterchef var mı, neden başlamadı? Masterchef bitti mi, final mi yaptı? Masterchef 2022 neden yok? Masterchef TV8'de saat kaçta başlayacak? Masterchef hangi günler var?
Masterchef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de Recep İvedik 6 filmi yayınlanacak. Kurban Bayramı dolayısıyla programa ara verildiği düşünülüyor. Bayramdan sonra kaldığı yerden devam edecek.
Hayır program final yapmadı. Kurban Bayramı'ndan sonra Masterchef 2022 yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.
Bugün TV8'de saat 21:00'da Masterchef yok, Recep İvedik 6 filmi olacak. Kurban Bayramı sebebiyle bugün Masterchef yeni bölümünün olmayacağı tahmin ediliyor. Saat 20:00'da Masterchef tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümün bayramdan sonra devam edeceği düşünülüyor.
- 17:15 - Yerli Sinema / Küçük Ortak
- 20:00 - MasterChef Türkiye
- 21:00 -Recep İvedik 6
- 23:30 -Yerli Sinema
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