MasterChef'te geçtiğimiz gün yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef yeni yarışmacı kim? MasterChef yedek kadro kimler? MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te yeniyarışmacının kim olduğu MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef yeni yarışmacı kim? MasterChef yedek kadro kimler? MasterChef ana kadroya kim girdi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YENİ YARIŞMACI KİM?

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşti. MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren dördüncü isim Tolga oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yedeklerden ana kadroya geçiş yapan isim Tolga oldu. 2022 Masterchef'te ana kadroya giren yarışmacılar sırasıyla şu şekilde:

Metin

Gamze

Onur

Çağatay

Şeyma

Melih

Büşra

Fatmanur

Tayfun

Yağız

Burak

Kaan