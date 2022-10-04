TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde yeni takımlar belli oldu. Peki, MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef kırmızı ve mavi takım kadrosu!

Masterchef kırmızı ve mavi takım kadrosu! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dünyayınlanan bölümde kaptanlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, yeni takımların nasıl olduğunu araştırıyor. Peki, MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef kırmızı ve mavi takım kadrosu!

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Çağatay olurken kırmızı takım kaptanı Burak R. oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

Mavi takım kadrosu:

Çağatay

Büşra

Metin

Burak Kaya

Atike

Yağız

Tolga

Serpilay

Fatma Nur

Kırmızı takım kadrosu: