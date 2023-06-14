Masterchef yeni şef kimdir? Masterchef 2023 yeni şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılmaz Şef kimdir, yaşı kaç?

Masterchef yeni sezonun şefleri merak edildi. Somer Şef'İn fragmanda yer almamasıyla birlikte izleyiciler yeni şefin ismini, hayatını ve biyografisi merak etti. Peki, Masterchef yeni şef kimdir? Masterchef 2023 yeni şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Masterchef 2023 All-Star bugün ilk bölümüyle başlıyor. Yeni bölüm fragmanında 3. şef olarak Yılmaz Şef görüldü. Peki, Masterchef yeni şef kimdir? Masterchef 2023 yeni şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF YENİ ŞEFİ KİMDİR? SOMER ŞEF'İN YERİNE KİM GELDİ?

Masterchef yeni şefi Yılmaz Şef oldu.

Masterchef 2023 yeni bölüm fragmanında Somer Şef gözükmedi. Somer Şef'in yerine yeni şef olarak Yılmaz Şef'in geldiği düşünülüyor. Fragmanda Danilo Şef, Mehmet Şef ve Yılmaz Şef yer aldı.

MASTERCHEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.

Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.