Masterchef yeni sezonun şefleri merak edildi. Somer Şef gelene kadar konuk şefler programa ragmanda yer almamasıyla birlikte izleyiciler yeni şefin ismini, hayatını ve biyografisi merak etti. Peki, Masterchef yeni konuk şef kimdir? Masterchef 2023 bu haftanın şefi Ömür Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kimdir, yaşı kaç? İşte detaylar...

Masterchef 2023 All-Star yeni haftası bugünkü bölümle başlıyor. Yeni haftanın konuk şefi kim olacak merak edildi. Peki, Masterchef yeni konuk şef kimdir? Masterchef 2023 bu haftanın şefi Ömür Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kimdir, yaşı kaç? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BU HAFTANIN YENİ ŞEFİ KİM OLDU?

Masterchef'te Somer Şef gelene kadar her hafta bir şef konuk olarak programa katılacak. Bu haftanın konuk şefi ise Ömür Akkor oldu.

MASTERCHEF ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor 1975 doğumludur. Tek yumurta ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşinin ismi Yunus Emre Akkor'dur. İki kardeş de aşçıdır.

Babası esnaflık yapmış emekli ve annesi ise emekli öğretmendir. Ablaları ise Yüksek Mimarlık yapmaktadır.

Ömür Akkor üniversiteyi Bursa'da İktisat üzerine okumuştur. Aslen Kilislidir. Kilis doğumludur. Ömür Akkor ailesi ile birlikte Bursa'da Antep mutfağı ağırlıklı bir restoran işletmişlerdir. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz mutfağı üzerine birçok araştırmalar yapmıştır. Osmanlı mutfağı üzerine birçok araştırma yapmıştır ve bu alanda Türkiye'nin en uzman isimlerinden birisidir.

Ömür Akkor Bursa'da kaldığı zaman Bursa Mutfağı adında bir kitap yazmıştır. Günümüzde özellikle sosyal medya sitelerinde ve televizyon ekranları üzerinden yaptığı paylaşımları ve tarifleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir. Bugünlerde ise Gündem Ötesi programına katılmasıyla gündeme gelmiştir.