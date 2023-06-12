Masterchef All Star'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Eski sezondan birçok iddialı yarışmacıların yer aldığı programın fragmanında yeni jüri üyesi dikkatlerden kaçmadı. Yarışmaya dahil olan jüri üyesi Yılmaz Öztürk'ün Somer Sivrioğlu'nun yerine geldiği iddia edildi. Peki, Masterchef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli? Uzun zamandır jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasıAll Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.Yayınlandığı günden itibaren MasterChef Türkiye programına damgasını vurmuş birçok isim, yeniden yarışmanın kadrosuna dahil oldu. Peki, Masterchef yeni jürisi Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF YENİ JÜRİSİ YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Masterchef All Star yayınlanan fragmanında ise bir isim dikkat çekti. 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olanprogramın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması çoğu kişinin dikkatini çekmişti. Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu. Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.