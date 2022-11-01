Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Tv8 Masterchef 117. bölüm fragmanı! Masterchef yeni fragman izle!

Tv8 ekranlarının sıkı sıkıya takip edilen yemek programında heyecan son hızla devam ediyor. Her akşam ekranlara gelen Masterchef programında 31 Ekim akşamı kaptanlık oyunu oynandı. Belirlenen takımların ardından heyecanla beklenen takım oyunları oynanacak. Seyirciler ise Tv8 Masterchef 117. bölüm fragmanını merak ediyor. Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Tv8 Masterchef 117. bölüm fragmanı! Masterchef yeni fragman izle!